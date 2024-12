Lopinionista.it - È uscito “Dizzy”, il secondo album strumentale di Ghigo Renzulli

Leggi su Lopinionista.it

ph. RicPic nothin’ but a pictureFIRENZE – Dal 6 dicembre e? disponibile in streaming ovunque “”, ilin studio del progetto“No Vox” di, ex chitarrista dei Litfiba. E sul canale YouTube dic’e? anche il videoclip ufficiale di “”, la title track che è stata scelta come singolo di lancio.“Un incontro ravvicinato del terzo tipo in un mondo vertiginoso ed instabile. L’idea del brano deriva dai ricordi delle mie forti esperienze psichedeliche di quando ero ragazzo – spiega– Il videoclip nasce dalla collaborazione con i registi Simone Salvatore ed Enrico Barile e con la presenza di Guido Targetti in veste di attore. E’ stato girato nella Maremma toscana, prevalentemente in un’antica abbazia diroccata del 12° secolo. Due giorni di riprese in mezzo alla natura e alla storia”.