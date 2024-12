Inter-news.it - De Grandis: «L’Inter è la grande bellezza! Dimarco, 10 sulla fascia»

De ha commentato l'ottimo momento del, nonché di uno dei suoi giocatori più rappresentativi: ossia Federico. LA – Stefano De ospite su Sky Sport 24, stravede per la squadra di Simone Inzaghi: «è diventata solida nelle ultime partite, non prende più gol e in compenso gioca benissimo. È la, fa azioni da rugby, tutte alla mano, l'azione del palo di Dumfries col Parma è spettacolare, fa apprezzare il pagamento del biglietto ai propri tifosi. è un dieci che gioca, veramente un simo giocatore. Sa attaccare,, sia a destra che a sinistra. Il gol di Thuram è alla Lautaro Martinez. Il francese è diventato pure un'opportunista. Inter favorita per lo scudetto e Atalanta degna alternativa».