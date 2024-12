Sport.quotidiano.net - Colpaccio AlbinoLeffe. Mustacchio fa il bis. Alcione a mani vuote

di Vasco Algisi SESTO SAN GIOVANNI (Milano) L’passa con personalità al Breda contro l’che incassa una inaspettata sconfitta. Gara maiuscola dei seriani che si impongono grazie alla doppietta die dopo aver colpito anche un palo con Munari nel primo tempo. I milanesi invece, pur restando la sorpresa del campionato, dopo il pareggio con la Feralpi frenano di colpo. Merito della “Celeste“ che , al contrario del recente passato, ha gestito bene il finale. Non solo: da quattro partite la squadra di Lopez non incassa reti. Già nel primo tempo gli ospiti mordono con Borghini (bravo Bacchin a respingere) e con Munari (che conclude sul palo) senza concedere occasioni agli “orange“. Nella ripresa il tema non cambia. Anzi: al 4’ Zoma va in gol, ma la rete è annullata per fuorigioco.