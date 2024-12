Inter-news.it - Calhanoglu: «Cresciuto tanto all’Inter! Bello tornare a Leverkusen»

Leggi su Inter-news.it

ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita tra Bayere Inter. Le sue parole dalla sala stampa della BayArena.CONFERENZA STAMPA– VIGILIA DI BAYER-INTERCONFERENZA– Hakanha risposto alle domande dei colleghi presenti in sala stampa.Conosci questo club, cosa dovete aspettarvi?Loro sono dei giocatori forti con un allenatore che li ha presi in un momento difficile e li ha portati in alto. Da sempre questo è un club di grande tradizione, giocatori forti e giovani. Dovremmo stare attenti nelle ripartenze, ma noi stiamo bene. Stiamo facendo un ottimo percorso in Champions League.Sei cambiato più tu o il Bayer?Sono, anche a livello personale: quando diventi papà impari tante cose, sei più attento e hai un senso di responsabilità nei confronti della tua famiglia.