Auto Antitrust | ristori consumatori per 7 mln da Citroen a Peugeot

Roma, 9 dic. (askanews) – L’Antitrus annunciaper 7 milioni aidi. L’rità Garante della Concorrenza e del Mercato ha infatti concluso la verifica dell’ottemperanza degli impegni assunti dalle due casemobilistiche. L’istruttoria era stata avviata per il malfunzionamento del serbatoio dell’urea, che impiega l’additivo AdBlue, utilizzato su alcuni modelli Citroën e. Il problema ha costretto glimobilisti a sostenere, almeno in parte, i costi di sostituzione fuori garanzia. Grazie agli impegni resi vincolanti dall’rità, a partire da dicembre 2023,e imprese hanno beneficiato di agevolazioni economiche. In particolare, il rafforzamento del programma di assistenza alla clientela (denominato Special Coverage “4UA+4UB”), ha consentito ae imprese di effettuare interventi di riparazione/sostituzione presso la rete Citroën ebeneficiando di una scontistica e di contributi per oltre 6 milioni di euro.