Asset Management: fallita l’ipotesi di nozze fra Amundi e Allianz

Un consolidamento del settore dell’è ancora prematuro. Lo conferma il fallimento delle trattative di aggregazione fraed, dopo l’offerta presentata il mese scorso da Bnp Paribas per la divisione di investimento di Axa.Nel corso del weekend,hanno interrotto le trattative relative ad una possibile combinazione dei business che avrebbe portato alla creazione di un colosso nel settore del risparmio gestito con circa 2.800 miliardi di euro in gestione (3.000 miliardi di dollari). Una ipotesi che aveva messo le ali al titolo della compagnia francese, che venerdì aveva guadagnato quasi il 4% in borsa.Le trattative sono già falliteCon l’arrivo del weekend dell’Immacolata, le trattative relative ad una combination dei due business sono già fallite.