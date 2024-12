Oasport.it - Sollevamento pesi, Corea del Nord dominante anche nel day-3 ai Mondiali

Si è appena conclusa la terza giornata dei CampionatiSenior 2024 di, in corso di svolgimento a Manama (in Bahrein) fino a domenica 15 dicembre, valevole come ultimo grande evento della stagione e prima rassegna iridata assoluta del nuovo quadriennio olimpico verso i Giochi di Los Angeles 2028.Il programma odierno prevedeva l’assegnazione di due titoliin categorie di peso che non erano presenti nella precedente rassegna a cinque cerchi di Parigi 2024. Al maschile, tra i -67 kg, ladelha dato spettacolo dominando la scena con un record del mondo di specialità e monopolizzando le prime due posizioni sul podio di totale.Won Ju Ri si è messo al collo la medaglia d’oro con 336 kg di totale, sollevando 146 kg nello strappo e facendo la differenza con il nuovo primato mondiale di slancio da 190 kg.