Ilrestodelcarlino.it - San Costanzo spicca il volo, Mondolfo insegue

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

a.3 n.real metauro 2 ATLETICO 1952: Michelizzi, Tiriboco (44’ st Scrosta), Pacenti, Rossini, Bombagioni T, Nicolini, Giri (25’st Biondi), Marconi, Orciani (44’st Gregorini), Messina, Serfilippi (22’ st Tinti). All. Castignani- Bombagioni. REAL METAURO: Ciacci, Copa, Furiassi (43’ st Colombaretti), Grossi, Vagnini, Pedini (16’st Carboni), Giacomelli, Aguzzi (32’ st Lapucci), Loberti (12’ st Fraternali), Bracci, Boiani (21’ st Stefanini). All, Andrea Ferri. Arbitro Giovanni Paolo Campoli di Ancona. Reti: per l’Atleticoal 35’pt e al 15’ st Serfilippi, al 11’st Messina; per il Real Metauro al 26’st Bracci, al 32’st Copa. E’ Serfilippi delal 35° del 1° tempo, su calcio piazzato dalla destra, ad alterare il sostanziale equilibrio con una staffilata. All’11° del II° tempo Serfilippi salta la difesa avversaria compreso il portiere ponendo un pallone delizioso sulla testa di Messina che non sbaglia il suo 201 goal.