Netanyahu esulta per la caduta di Assad | Merito dei colpi inferti all’Iran e a Hezbollah E Israele conquista l’area di confine in Siria – Il video

Ladel regime di Bashar al-inrappresenta un «risultato diretto deiche abbiamo infertoe a» negli ultimi mesi. Lo ha detto il premier israeliano Benjaminnel giorno della presa dellada parte delle milizie jihadiste dell’Hayat Tahrir al-Sham. «Un giorno storico per il Medio Oriente», lo ha definito, che ha parlato dalle alture del Golan che segnano iltra. Il governo israelianodunque per il collasso del regime di, che sino a poche ore fa costituiva – ha ricordato– «un anello centrale dell’asse del male dell’Iran». Se Teheran perde un avamposto strategico nella regione, usato per anni per rifornire di armi le milizie libanesi di, insomma, lo Stato ebraico non può che accogliere con sollievo la novità.