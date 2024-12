Serieanews.com - Juve da non credere: è accaduto contro il Bologna

, ancora un pareggio, il terzo consecutivoil: Motta espulso ma all’Allianz durante la gara èanche altroLantus sta attraversando un momento difficile e la partitailha solo confermato quanto la crisi sia ormai una realtà tangibile. Quarto pareggio consecutivo per i bianconeri, terzo in Serie A, dopo lo 0-0il Milan, l’1-1 con il Lecce e il 2-2 con ilda non: èil(Ansa Foto) – SerieanewsE non si tratta solo di numeri: la sensazione che l’ottimismo sia ormai un ricordo lontano è palpabile. Dopo un avvio promettente, lanon riesce più a vincere, e la situazione sembra precipitare, anche se la squadra di Thiago Motta ha evitato la sconfitta per miracolo grazie a un gol all’ultimo respiro.