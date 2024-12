Unlimitednews.it - Europei Cross, Nadia Battocletti conquista l’oro in Turchia

ROMA (ITALPRESS) – Altro trionfo azzurro aglidi Antalya, inè la prima italiana areassoluto aglidi, dopo quattro ori giovanili. Prima europea in 30 edizioni che riesce a trionfare in tutte le categorie (U20, U23, assoluta). Italia femminile medaglia d’oro anche a squadre per la prima volta nella storia.Stare davanti è l’imperativo per, per evitare le insidie che il percorso riserva, in particolare l’ostacolo con i tre tronchi ravvicinati e i tratti più ondulati. Il break della francese Manon Trapp che caratterizza la prima parte della sfida si esaurisce poco dopo metà gara, ripresa dall’azzurra che viaggia insieme alla turca Can e alla rumena Meringor. Quando mancano un paio di chilometri si forma un gruppo di cinque atlete, che comprende anche la tedesca Klosterhalfen e la belga Van Lent.