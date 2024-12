Ilfattoquotidiano.it - Che fine ha fatto Bashar al Assad? È mistero sulla fine del dittatore siriano in fuga

Damasco è caduta, la Siria è sotto il controllo dei ribelli e un grande interrogativo riguardaal. Chehailche ha tenuto in piedi il regime ereditato dal padre? Sul destino del rais èe si affastellano le voci. Il punto fermo è solo lui:è fuggito. Ma non ci sono certezze riguardo alla sua posizione. Di più: c’è chi mette in discussione che sia vivo. Nel corso della notte tra sabato e domenica, ilha lasciato Damasco dopo che i suoi generali hanno ordinato di non difendere più Homs, invasa dai ribelli jihadisti. In quel momento,ha capito che era finita e ha abbandonato la capitale. Da ore era già un fantasma, dopo un ultimo tentativo di assicurare che l’esercito era pronto a proteggere la città.Le prime notizie sul suo conto raccontavano di un uomo già a Teheran, protetto da uno dei regimi che più gli è stato vicino insieme alla Russia.