15enne investita da una minicar, alla guida un'altra minorenne che fugge

GIUGLIANO (NAPOLI) – Momenti di tensione nella scorsa notte a Giugliano, dove una ragazza di 15 anni è statada unain piazza Gramsci.del veicolo si trovava, che è poi fuggita senza prestare soccorso.La ricostruzione dei fattiL’incidente è avvenuto nella tarda serata di ieri. Laè stata subito soccorsa e trasportata al pronto soccorso dell’ospedale cittadino. Successivamente, è stata trasferita al San Giovanni Bosco di Napoli, dove si trova ricoverata in prognosi riservata, ma fortunatamente non in pericolo di vita.I carabinieri, intervenuti sul posto, sono riusciti a ricostruire il percorso dellae a identificare la giovane, anch’essa. La ragazza è stata rintracciata e successivamente denunciata per omissione di soccorso.