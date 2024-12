Ilfattoquotidiano.it - “Yulia del Grande Fratello mi ha spaccato un bicchiere in faccia e mi ha sfregiato, ero in una pozza di sangue”: la denuncia dell’ex fidanzato Simone Costa

MentreBruschi è dentro la Casa di, fuori dalle mura, fa discutere l’ex. L’imprenditore infatti ha sportoil 12 settembre contro la concorrente del reality show: “Ho tenuto al corrente la produzione”, ha dichiarato a Fanpage. Ma cosa è successo esattamente tra i due ex fidanzati?“L’11 settembre era il suo compleanno e lo abbiamo festeggiato nel mio ristorante. – ha spiegato – Nella notte tra l’11 e il 12, intorno all’1.30, non ho ancora capito bene perché,si è isolata. Si stava innervosendo perché il giorno dopo sarebbe dovuta partire per ile voleva raccontare la sua vita in tv procedendo per date, ma non se le ricordava”.Poi inspiegabilmente è successo qualcosa: “Le ho consigliato di raccontare la verità così non avrebbe avuto problemi ma lei si è innervosita ed è uscita.