Uccide l’ex a coltellate poi si costituisce in caserma | Arrestatemi

Leggi su Dayitalianews.com

Tragedia a Nettuno, in provincia di Roma, dove una donna di 34 anni avrebbe confessato di aver uccisocompagno di 43 anni adopo una lite furibonda.L’uccisione dopo una lite aSecondo la ricostruzione dei carabinieri ieri sera, 6 dicembre, al culmine di una lite la donna avrebbe colpito il suo ex con un coltello. I vicini, preoccupati dalle urla provenienti da un’abitazione in via Bachelet, hanno chiamato i carabinieri che, giunti sul luogo della segnalazione, hanno trovato all’ingresso del palazzo un uomo riverso a terra in una pozza di sangue. Sembra che i due si erano separati e litigavano spesso, principalmente per l’affidamento della figlia.L’autodenunciaPoco dopo la donna si è presentata alladei carabinieri, autodenunciandosi per l’uccisione del