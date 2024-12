Zonawrestling.net - SmackDown in 10 minuti 06.12.2024

In questa puntata di: Cody Rhodes e Chad Gable si confrontano per un match nel main event, un importante match per i titoli di coppia, prosegue il torneo femminile del titolo US e Bianca Belair affronta Piper Niven. Un confronto acceso tra Shinsuke Nakamura, LA Knight e Andrade viene interrotto dalla Bloodline, mentre una particolare intervista di Kevin Owens con Michael Cole porta a un finale esplosivo della serata.