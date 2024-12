.com - Promozione / Biagio Nazzaro, arriva un rinforzo in difesa: ecco l’ex Napoli Alessandro Rabini

Classe 2004 nato nel settore giovanile del Camerano, è di proprietà della Fermana e ha vestito l’azzurro nell’Under 19. Ha giocato in Serie D con Matese e Acireale, iniziando questa stagione alla Settempeda CHIARAVALLE, 7 dicembre 2024 –è un nuovo giocatore dellaChiaravalle. Il difensore di proprietà della Fermana, classe 2004 che ha giocato anche nel settore giovanile delalla corte di mister Gianluca Fenucci dopo aver iniziato la stagione alla Settempeda, sempre in prestito., nato calcisticamente nel settore giovanile del Camerano, viene notato prima dalla Fermana e poi dal: nella formazione azzurra viene aggregato alla Primavera. Nel 2022/2023 debutta in una prima squadra in Serie D, con il Matese, dove riesce a totalizzare 9 presenze in quarta serie.