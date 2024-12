Notizie.com - Natale, la solidarietà “formato” francobollo: il sovrapprezzo devoluto al Medio Oriente

Leggi su Notizie.com

Ilper ilemesso da Poste Italiane avrà un sovraprezzo che saràalla Croce Rossa Italiana per aiutare i rifugiati delle terre del conflittorientale.L’unico obiettivo dichiarato è quello di far arrivare tutto il supporto possibile a chi ne ha bisogno in questo momento.per, la Croce Rossa: “Un solo obiettivo: supporto per chi soffre” (Facebook Rosario M.G. Valastro) Notizie.comIlvede protagonista la Basilica della Natività di Betlemme con una lunga cometa che cade sopra il cielo di blu cobalto, mentre sulla parte superiore, sopra tre stelle troviamo la scritta “Santo”. Il sovraprezzo è di 3.75 euro e come dicitura è esplicato “Pro rifugiati conflittorientale”.La Croce Rossa Italiana, unita al popolo italiano, sta lavorando per poter dare un sostegno concreto a donne, uomini e bambini che da innocenti stanno vivendo uno scenario di guerra.