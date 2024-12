Lortica.it - Natale ad Arezzo e provincia: eventi, luci e magia in ogni angolo

Leggi su Lortica.it

Ladisi accende per il2024, trasformandosi in un territorio in festa. Luminarie scintillanti, mercatini, concerti, piste di pattinaggio, case di Babboe spettacoli per grandi e piccoli arricchiscono le città e le vallate, creando un’atmosfera unica. Ecco una panoramica deglida non perdere.: a città si veste die colori con il programma “città del”, che include mercatini natalizi, spettacoli e proiezioni.Sansepolcro: celebra il periodo più magico dell’anno con il “Borgo del”, un villaggio incantato che trasformerà il centro storico in un luogo di meraviglia dal 6 dicembre al 6 gennaio. Tra tradizione e novità, il programma ricco di iniziative saprà incantare grandi e piccini, regalando momenti indimenticabili per tutta la famiglia.