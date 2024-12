Ilnapolista.it - Mbappé sta attraversando la prima grande crisi della sua carriera, le sue certezze crollano come castelli di carta

È arrivato il momento di parlare di “penalty-gate” per? Se lo chiede l’Equipe che parla di “un periodo pieno di dubbi” per il calciatore. Sta“lasportivasua, dove le sue precedentisembrano crollaredi“.Leggi anche: A Liverpool lezioni dinon si calciano i rigori: maestrie Salah – VIDEOha fin qui “sbagliato 12 dei 57 rigori tirati in, ha una percentuale di successo al Real Madrid inferiore rispetto ai suoi compagni di squadra in campo (60%)“.Leggi anche: Il Real Madrid perde 2-1 a Bilbao.Beccalossi, sbaglia un altro rigoreIl quotidiano ha chiesto a Francisco Buyo Sánchez ex portiere del Real Madrid (1986-1997), cosa significa giocare nel Real Madrid epuò incidere sulle proprie prestazioni:«() È entrato nello spogliatoio del Real con la voglia di mantenere un profilo basso, il che è stato un bene, ma ha perso il suo status.