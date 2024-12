Lanazione.it - Incidente con il camion sulla E45, vigili del fuoco sul posto con l’autogru

Leggi su Lanazione.it

Perugia, 7 dicembre 2024 –stanotteE45. Intorno alle ore 04 unha subito ingenti danni nella parte anteriore del mezzo dopo essersi schiantato poco dopo lo svincolo di Ripabianca, in direzione nord. Un tratto questo, con restringimento della carreggiata a causa dei lavori in corso. Sulsono dovuti intervenire ideldi Perugia conper recuperare e trainare via il mezzo pesante incidentato. L’intervento si è concluso dopo circa tre ore di intervento, alle ore 06:50. Fortunatamente il conducente del tir è rimasto illeso.