Dominique Meyer | ' La forza del destino' inaugura la stagione alla Scala

"Lavoriamo in un grande teatro. Essereè un privilegio: questo ti fa dimenticare tutte le paure e tutte le ansie". Inutile provare a chiedere ase sia agitato per il red carpet di Sant’Ambrogio, l’ultimo del suo mandato da sovrintendente del Piermarini: vi risponderà che in teatro non c’è solo l’attesissimo debutto di stasera, ma ce ne sono altri dodici nellad'opera. Eppure, il 7 dicembre è sempre il 7 dicembre. E lui, da manager pragmatico che ne ha viste tante, lo sa benissimo e sta al gioco. Sovrintendente, perché avete scelto "Ladel" perre il cartellone 2024-25? "Con il maestro Chailly abbiamo deciso di presentare un altro titolo importante della storia della musica. Una grande opera di Verdi, un pezzo importante del suo itinerario.