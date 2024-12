Panorama.it - Barilla, all'origine dell'oro verde (il basilico)

È un piccolo dettaglio, ma ha dentro una grande storia. Svela una tradizione d’eccellenza, un racconto di puro made in Italy. È il codice Qr presente sull’etichetta del pesto alla genovese di. Basta inquadrarlo con il proprio smartphone per cominciare un viaggio: «Per incontrare i volti dei coltivatori che hanno lavorato alcontenuto in quel vasetto, scoprendo quando e dove è stato raccolto». A raccontare quello che, prima di tutto, è un gesto limpidezza, è Matteo Gori, presidentea categoria Sughi: «Dare alle persone la possibilità di conoscere chi ha coltivato e raccolto il nostroal 100 per cento italiano, il nostro oro» conferma «significa dimostrargli ancora di più la nostra vicinanza, comunicando in maniera trasparente tutta la qualità di una filiera eccellente».