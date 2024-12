Ilgiorno.it - BAlloon-Festival: un weekend di fumetti con Tex Willer e Dylan Dog

Un intenso ed emozionante fin settimana per gli appassionati del fumetto, dal classico TexDog. L’appuntamento è con la seconda edizione di, promosso dall’assessorato alla Cultura e dalla Biblioteca, in collaborazione con l’associazione Creative Comics di Daniele Statella e le fumetterie della città che partecipano al tavolo Letteratura, La Gilda, Comics Addiction e Fumettolandia. L’evento porterà i più grandi disegnatori italiani di Marvel, Topolino, Tex, Diabolik,Dog, Dragonero, Zagor e altri. Nelle due giornate ci saranno performance live, laboratori per adulti e bambini, una mostra e la premiazione del Comics Contest organizzato dal dipartimento culturale dello Studio Legale A&A. Nell’edizione di quest’anno ci sono due location diverse: oggi le iniziative si terranno alla sala Monaco della Biblioteca e domani a Villa Ottolini Tovaglieri.