A L' Aia un' esplosione ha fatto crollare un' edificio

A L'Aia, nei Paesi Bassi, "verso le 6:15 del mattino, undi tre piani è parzialmente crollato e si è sviluppato un incendio", scrivono in una nota i vigili del fuoco della città dell'Olanda Meridionale sede del parlamento, del governo, del capo dello Stato e di tutte le ambasciate straniere presenti nel paese. Le vittime accertate sono quattro, ma i soccorritori stimano che potrebbero essere almeno una ventina. Secondo quanto riporta il Telegraaf, gli inquirenti stanno cercando un'automobile che, secondo alcuni testimoni, "si è allontanata ad alta velocità" poco dopo l'che ha distrutto la palazzina. Un portavoce della polizia ha affermato che non è certo che chi era a bordo dell'auto sia coinvolto con l'accaduto e che non sono chiare le cause dell'. Il premier olandese Dick Schoof ha dichiarato di essere "sconvolto dalle terribili immagini: il mio pensiero va alle vittime, a tutte le altre persone coinvolte e ai servizi di emergenza che stanno lavorando sul posto".