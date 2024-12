Lanazione.it - Vivere la disabilità. La storia di Sara

Sarà presentato questo pomeriggio, alle 17.30, alla casa della cultura Palomar in Piazza della Libertà a San Giovanni, il libro "Inclusa. Come essere normali in un mondo inclusivo" scritto da Susanna Benigni eZaganelli che tocca un tema molto delicato come quella dellae delle difficoltà da affrontare nella vita di tutti i giorni. Protagonista dellaè proprio, molto più di una ragazza coraggiosa perché simbolo di resilienza, determinazione e amore per la vita. La sua condizione, fin dalla nascita, la costringe asu di una sedia a rotelle elettrica, la "Nina" come l’ha affettuosamente definita, ciononostante ha continuato ala quotidianità come tanti altri suoi coetanei più fortunati tanto da avere esaudito anche un proprio sogno, quello di partire per alcuni mesi per Madrid e affrontare un’esperienza importante come l’erasmus lontana dalla classica routine e dagli affetti più cari.