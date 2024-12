Nerdpool.it - Una nuova trilogia del Signore degli Anelli potrebbe essere in lavorazione (a una condizione)

Se siete fan de Il, avete molti motivi perentusiasti del futuro della Terra di Mezzo sul grande schermo. Il film d’animazione Il: La guerra dei Rohirrim arriverà nelle sale alla fine del mese. Andy Serkis dirigerà e tornerà a recitare in Il: The Hunt for Gollum nel 2026. Eppure, restano molte possibilità per nuovi film della Terra di Mezzo dopo questi, compresa unacinematografica.Nel corso di una recente intervista con The Playlist, il produttore delPhilippa Boyens è stato interrogato sul futuro del franchise oltre la Guerra dei Rohirrim. Boyens ha rivelato che ci sono molte opzioni sul tavolo, ma ciò che accadrà dopo dipenderà dalla risposta del pubblico.“Ci sono un sacco di possibilità, quando lo si guarda, ci sono un sacco di cose lì dentro, in realtà”, ha detto Boyens.