Traffico Roma del 06-12-2024 ore 10 | 30

LuceverdeBuongiorno dalla redazione Bentrovati volumi dileggermente inferiori alla media quelli registrati al momento più intensa la circolazione a ridosso delle principali aree commerciali nessuna segnalazione di rilievo quindi nessun impedimento sul Raccordo Anulare permangono Tuttavia rallentamenti di lieve entità in carreggiata interna dalla Nomentana alla Tiburtina in carreggiata esterna stessa situazione qui qui rallentamenti di lieve entità tra le uscite Laurentina Tuscolana permangono con te sul tratto Urbano dellaL'Aquila lavora da Portonaccio alla tangenziale est mentre in tangenziale Ci sono code tra la Salaria lo svincolo per ora i campi sportivi in direzione quindi Stadio Olimpico poi anche verso San Giovanni tra lo svincolo di Porta Maggiore e viale Castrense sulla Pontina brevi code tra Castelno Pomezia Nord in direzione di Latina sulla via Appia ancora coda invece all'altezza delle Capannelle in direzione del centro