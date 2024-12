Quotidiano.net - Tecnologia sotto l'albero

Il cinema a casa Il TV Sony BRAVIA9 da 65” promette di offrire, a tutti gli appassionati di film e serie TV, un’esperienza totalmente immersiva in un nuovo formato. Dotato diAcoustic Multi-Audio+, è il primo TV al mondo con beam tweeter nella parte superiore e frame tweeter laterali: ideale per generare un audio surround di livello cinematografico, portando così l’intrattenimento domestico a un nuovo livello. ricordi istantanei La fotocamera istantanea Fujifilm Instax Mini stampa immediatamente piccole foto in formato 62 x 46 mm ed è perfetta per chi ama stampare subito i propri ricordi. Leggera e comoda da portare in giro, la Fujifilm Instax Mini è davvero il regalo perfetto per chi ama catturare ogni attimo, giocare con le immagini e avere un ricordo immediato delle proprie esperienze.