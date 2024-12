Thesocialpost.it - Stellantis, la letterina della figlia dell’operaio licenziato: “A Natale non voglio regali, solo il tuo sorriso. Non piangere più”

“Caro papà, quest’anno nonnessun regalo”. Comincia così la commoventediscritta dalladi un operaioTrasnova di Pomigliano d’Arco, società dell’indotto. La mattina di venerdì 6 dicembre sono infatti partite le lettere di licenziamento collettivo per 97 operai di questa azienda, considerati in esubero. Una decisione motivata da Trasnova a seguito“volontà didi cessare tutti i contratti in essere”.Leggi anche:, da Meloni a Schlein polemiche sul no di ElkannDi questi 97 lavoratori, che perderanno il posto il 31 dicembre, 54 sono impiegati negli stabilimentidi Pomigliano d’Arco (Napoli). Gli altri tra Mirafiori, Piedimonte San Germano e Melfi. Per questo hanno dato il via a una protesta: da cinque giorni sono in picchetto davanti ai cancellisedesituata nel comune vesuviano.