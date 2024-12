Sport.quotidiano.net - Nuovo allenatore Virtus, Baraldi: “In questa fase resto al mio posto”

Bologna, 6 dicembre 2024 – La sconfitta contro l’Alba Berlino non ha portato solo alle dimissioni del coach Luca Banchi, ma ha aperto anche uno spazio di riflessione all’interno della società, con il ceo Lucache ha preso in considerazione l’ipotesi di rimettere il mandato visto anche che, in quella che era diventata la partita più delicata dell’anno, la proprietà del club non si è presentata alla Segafredo Arena lasciando di fatto che fossero solo la dirigenza e la squadra a prendersi i fischi dei tifosi. “Gli azionisti mi hanno chiesto di restare al mioalmeno in– sono le parole di– e io ho accolto il loro invito anche per consentire a Dusko Ivanovic di iniziare il suo lavoro nel migliore dei modi possibili. Un capitano non abbandona mai la nave quando affonda e io credo che sia ancora possibile provare ad aggiustare la stagione in Eurolega.