Natale Cna, una ’Cena con il Cuore’. Un sostegno alla Casa dei Risvegli

Tortellino, risottocrema di topinambur e guancia di manzo su una ’purée’ di zucca accompagnata di castagne. Ecco il menu del chef Michele Cocchi per la nuova edizione dellacon il, cena solidale, ormai diventata una tradizione, organizzata dCna di Bologna, giovedì 12 dicembre in Sala Borsa. Ospite speciale, l’attore Alessandro Bergonzoni. Oltre 220 persone sono aspettate (affluenza record) e quest’anno, il ricavato andrà a favore della Fondazione Gli Amici di LucadeiLuca De Nigris, struttura attiva a favore delle persone con gravi cerebrolesioni, in stato vegetativo o con esiti di coma. "Sono più di vent’anni che la Cna è vicino a noi, – racconta Fulvio De Nigris, presidente della Fondazione –. Siamo contenti che la nostra organizzazione sia stata scelta per questa cena che nel passato ha sostenuto altre associazioni prestigiose.