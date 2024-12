Inter-news.it - LIVE Inter-Parma 0-0: incredibile gol divorato da Lautaro Martinez

Leggi su Inter-news.it

è il match valido per la quindicesima giornata della Serie A 2024-2025: segui l’eventocon la cronaca testuale a cura di-News.it. L’di Simone Inzaghi sfida i ducali allenati da Fabio Pecchia. Il fischio d’inizio è previsto alle 18.30, si gioca allo Stadio San Siro di Milano.0-0 – PREMI F5 O RICARICA L’APP PER AGGIORNARE27? SALVA SOMMER! L’sbaglia il quarto pallone in diagonale in fase di costruzione, parte il, che conclude con Cancellieri. Sommer respinge.24? CLAMOROSO GOL MANGIATO DA! Suzuki smanaccia male sul cross di Dimarco enon trova clamorosamente la porta da due passi.22? OCCHIO A SOHM! Stavolta è il, con la bella combinazione Bonny-Sohm a rendersi pericoloso. Lo svizzero non inquadra la porta.