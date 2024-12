Lettera43.it - Libano, il ministro della Difesa Crosetto in visita a Beirut

Leggi su Lettera43.it

IlGuidoè arrivato a, in, per farai militari italiani ed effettuare alcuni incontri istituzionali. L’ha reso noto lui stesso su X postando un breve filmatocittà vista dall’aereo. Come riporta il sito del ministero, ha incontrato illibanese Maurice Sleem e il capo di Stato maggiorelibanese Joseph Aoun. Laè arrivata pochi giorni dopo l’iniziotregua tra Israele eil 27 novembre.In arrivo a. pic.twitter.com/4OFtUTGyEh— Guido(@Guido) December 6, 2024Articolo completo:, ilindal blog Lettera43