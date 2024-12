Ilnapolista.it - La beffa di Bifouma, si trasferisce in Iran per giocare contro Ronaldo, ma sbaglia squadra

Gli sliding doors avvengono anche nel mondo del calcio. Thievy GuivaneKoulossa, 32enne esterno offensivo congolese (41 presenze e 16 gol in nazionale), si era trasferito in estate in, lasciando la Grecia e l’AE Kifisias. L’ex giocatore di Bastia, Reims, Espanyol, Granada e WBA, come lui stesso ha ammesso, era stato attirato dalla possibilità di poter affrontare l’Al Nassr di Cristianonella Champions asiatica e così ha firmato con l’Esteghlal, che avrebbe affrontato lasaudita di lì a poco.Parlando con un’agenzia di stampaiana, l’agenzia di stampa Tasnim.ha spiegato: «Ho avuto la possibilità diin Turchia, ma mia moglie non voleva tornare lì».Leggi anche:ha scelto una montagna di soldi in un campionato artificialeParlando del suo desiderio diCR7 ha continuato: «Considerando che ora è in Asia e c’era l’opportunità per me di venire in, mi hanno parlato dell’offerta di Esteghlal.