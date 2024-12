Intelligenza artificiale | il suo potenziale magico e le sue ombre Quali opportunità e quali sfide

Leggi su Orizzontescuola.it

Un mondo in costante mutamento, dove il tempo sembra accelerare in modo vertiginoso, ci pone davanti a realtà che solo pochi anni fa appartenevano esclusivamente alla fantasia di scrittori, registi o visionari. L’, capace di elaborare pensieri, rispondere a domande complesse, creare narrazioni, poesie, saggi, e persino esprimere un’apparente opinione, è una presenza che affascina e inquieta. La macchina che pensa, che simula il ragionamento umano, che imita le emozioni e anticipa i nostri bisogni, diventa non solo uno strumento, ma un interlocutore silenzioso e potente. Tuttavia, dietro il suoquasi, si nasconde un’ombra: quella di una conoscenza non autentica, che rischia di minare il fondamento più prezioso della nostra umanità, ovvero il sapere che nasce dall’esperienza, dallo sforzo e dal dialogo.