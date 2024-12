Quifinanza.it - Data center sostenibili, quanto vale il mercato in continua espansione

L’IA e, in particolare, l’intelligenza artificiale generativa (GenAI), stanno generando secondo Gartner un rapido aumento del consumo di elettricità, tenendo conto delle previsioni di crescita deinei prossimi due anni che potrebbero segnare +160%.Gartner mette in evidenza un ulteriore dato: il 40% deiAI esistenti sarà vincolato dal funzionamento dalla disponibilità di potenza entro il 2027, a fronte della sempre più plausibile possibilità di ridurre se non interrompere la disponibilità di energia e limitare la crescita dei nuovientro il 2026. Gartner raccomanda alle organizzazioni di determinare i rischi che le potenziali carenze di energia avranno su tutti i prodotti e servizi.Si stima che la potenza richiesta dairaggiungerà i 500 terawattora (TWh) l’anno nel 2027: 2,6 volte il livello nel 2023.