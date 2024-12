Anteprima24.it - Benevento, 65enne urtata da un camion mentre attraversa la strada: in ospedale

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: < 1 minutoUnaè stataad un braccio da un autocarrova la, sulle strisce pedonali. E’ accaduto stamani in viale Principe di Napoli a. A seguito della collisione sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno trasportato la donna all’Fatebenefratelli per accertamenti.Sul posto è intervenuta la Polizia Municipale per cercare di chiarire la dinamica dell’incidente.L'articoloda unla: inproviene da Anteprima24.it.