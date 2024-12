Ilgiorno.it - Abbiategrasso, occupazione abusiva di una casa Aler: quattro denunciati

Leggi su Ilgiorno.it

(Milano), 6 dicembre 2024 – Gli agenti della Polizia locale di, coordinati dal Comandante Maria Malini, nei giorni scorsi hanno identificato e denunciato perdi edificipersone, due di nazionalità italiana e due di nazionalità egiziana; in tutti ei casi si trattava di senza fissa dimora che occupavanomente l’abitazioneal pianterreno di via Boccherini nella quale erano penetrati attraverso una finestra che avevano forzato, insediandosi infine nell’appartamento. Tutto questo nonostante le pessime condizioni dell’alloggio fossero note da tempo. Lo sgombero è avvenuto a monte di una serie di controlli nelle case popolari della città, nello specifico tra via Fusè e via Boccherini, dove era stata segnalata la presenza di alcuni occupanti abusivi: la Polizia Locale è stata coadiuvata da personale dell’Azienda Lombarda per l’Edilizia Residenziale.