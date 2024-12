Inter-news.it - Zanetti: «Mondiale per Club? Inter pronta! Attenzione a tutte e tre»

ha commentato da Miami il sorteggio delperdell’. Pupi non vuole sottovalutare nessun avversario.PRONTI – Javier, vicepresidente dell’presente a Miami durante il sorteggio delper, ha rilasciato queste dichiarazioni ai canali ufficiali del: «Siamo contenti perché avremo un girone competitivo e ci prepareremo al meglio per affrontare le tre sfide. Abbiamo una squadra molto competitiva e ci prepareremo nel miglior modo possibile. Si sta respirando tanta passione per il calcio in questo paese e sicuramente questa competizione sarà seguita da tantissimi tifosi. Questa è la prima edizione del nuovo formato delpere servirà a tutti per vedere come sarà il livello delle squadre, sicuramente tutti isaranno contenti di partecipare.