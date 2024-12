Ilfattoquotidiano.it - Sorteggio Mondiale per Club 2025 – I gironi di Inter e Juventus: ecco le avversarie

Ildelper, in programma negli Stati Uniti dal 15 giugno al 13 luglio, si è tenuti giovedì 5 dicembre a Miami, alle ore 19 italiane., collocate in seconda fascia, rappresenteranno l’Italia.le loroai:Gruppo A: Palmeiras, Porto, Al Ahly,MiamiGruppo B: Paris Saint-Germain, Atletico Madrid, Botafogo, Seattle SoundersGruppo C: Bayern Monaco, Benfica, Boca Juniors, Auckland CityGruppo D: Flamengo, Chelsea,Leon, Esperance TunisiGruppo E: River Plate,, Monterrey, Urawa Red DiamondsGruppo F: Fluminense, Borussia Dortmund, Ulsan Hd, Mamelodi SundownsGruppo G: Manchester City,, Wydad Casablanca, Al AinGruppo H: Real Madrid, Salisburgo, Al Hilal, PachucaPrima fasciaManchester City, Real Madrid, Bayern Monaco, Paris Saint-Germain, Flamengo, Palmeiras, River Plate, Fluminense.