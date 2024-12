Agi.it - Sala: "Gli Atp a Milano? presto per parlarne"

AGI - "può essere a disposizione" a ospitare le Atp Finals e "per qualunque cosa al servizio del paese, ci mancherebbe altro, per cui è veramente prematuro, è veramente prematuro, pero' soprattutto vorrei evitare che partissero subito speculazioni sul fatto cheè in guerra con qualcuno". Lo ha detto il sindaco diGiuseppea margine della cerimonia di inizio del Trophies Tour 2025 della Coppa Davis e della Billie Jean King Cup, a Palazzo Marino. "Innanzitutto - ha aggiunto - è chiaro che su un tema del genere ci sta innanzitutto appunto l'interesse della nostra federazione, di ATP, degli sponsor e se vogliamo le città vengono per ultimo. In secondo luogo non sarà mai una lite o non potrà mai esserci un atteggiamento ostile rispetto alle altre città, questo lo dico subito per evitare polemiche preventive", ha concluso il sindaco.