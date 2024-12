Lapresse.it - Roma, dono della comunità ebraica a Mattarella per i 120 anni del Tempio

Leggi su Lapresse.it

Il presidenteRepubblica Sergioha presenziato alla cerimonia per i 120delMaggiore di, la principale sinagogaCapitale. Il Capo dello Stato è stato accolto dal sindaco diRoberto Gualtieri, con il presidenteregione Lazio Francesco Rocca e il prefettocapitale Lamberto Gini. Ad accompagnarlo all’interno il presidentena Victor Fadlun. Per l’occasione, ladiha donato al presidente una coppa, consegnatagli da due bambini. Anche un piccolo siparietto per Sergio: poco dopo aver raggiunto la prima fila del, accanto al presidente del Senato Ignazio La Russa, al presidente è infatti scivolata la tradizionale kippah che gli uomini devono indossare all’interno dell’edificio.