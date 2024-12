Ilnapolista.it - Mondiale per club, i sorteggi: City nel gruppo G e Real nel gruppo H – LIVE

Al via da Miami iper ilperFifa che si giocherà dal 15 giugno al 13 luglio. Impegnate due squadre italiane, l’Inter e la Juventus, che sono entrambe inserite in seconda fascia.Leggi anche: No Messi no sponsor (come Maradona nel 94): Infantino annuncia l’Inter Miami alperLe squadre del torneo:Fascia 1: Manchester(Eng),Madrid (Esp), Bayern Monaco (Ger), Paris Saint-Germain (Fra), Flamengo (Bra), Palmeiras (Bra), River Plate (Arg), Fluminense (Bra).Fascia 2: Chelsea (Eng), Borussia Dortmund (Ger), Inter (Ita), Porto (Por), Atletico Madrid (Esp), Benfica (Por), Juventus (Ita), Salisburgo (Aut)Fascia 3: Al Hilal (Ksa), Ulsan (Kor), Al Ahly (Egy), Wydad (Mar), Monterrey (Mex), Leon (Mex), Boca Juniors (Arg), Botafogo (Bra)Fascia 4: Urawa Red Diamonds (Jpn), Al Ain (Uae), Espérance Tunisi (Tun), Mamelodi Sundowns (Rsa), Pachuca (Mex), Seattle Sounders (Usa), Auckland(Nzl), Inter Miami (Usa).