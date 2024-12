Inter-news.it - Mondiale per Club, contro chi può giocare l’Inter e perché: cosa dice la regola

Alle ore 19:00 di oggi, il sorteggio delperFIFA 2025 svelerà il cammino del, una delle due squadre italiane partecipanti insieme alla Juventus. Anche Inter-News.it ovviamente seguirà l’evento LIVE minuto per minuto. Ecco quali potrebbero essere le avversarie dele per quale motivo.OGGI I SORTEGGI –è stata inserita in seconda fascia nel nuovo format delper2025. Per questo motivo, chiaramente, i nerazzurri affronteranno una squadra di fascia 1, una di fascia 3 e una di fascia 4, in un torneo che promette spettacolo e sfide di altissimo livello. Secondo le regole stabilite dalla FIFA,eviterà le europee di fascia 1 ma si troverà ad affrontare una big sudamericana tra Flamengo, Palmeiras, River Plate o Fluminense. Questo è un dettaglio non da poco, stabilito dalla FIFA in base al ranking.