Juventus al via il processo su plusvalenze e stipendi | 200 richieste di costituzione di parte civile

A Roma è iniziato ilche vede imputati gli ex vertici della(che intanto ha chiuso un accordo di partnership con Tim), con più di 200didipresentate all’udienza preliminare presieduta dal giudice Anna Maria Gavoni. Tra coloro che chiedono dicipare al procedimento figurano la Consob, diversi azionisti, associazioni a tutela dei consumatori e fondi di investimento. L’indagine, inizialmente condotta dai magistrati di Torino, è stata trasferita nella Capitale per competenza territoriale, su decisione della Cassazione. La prossima udienza è stata fissata per il 27 gennaio.Chi è coinvolto tra gli ex dirigenti dellaGli ex dirigenti coinvolti, tra cui Andrea Agnelli, Pavel Nedved, Fabio Paratici e Maurizio Arrivabene, sono accusati di reati come aggiotaggio, ostacolo alla vigilanza e false fatturazioni.