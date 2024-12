Inter-news.it - Inter, visita ai bambini nelle pediatrie milanesi per Natale!

L’, prima del Parma, ha rispettato la tradizione ed ha deciso di andare innei reparti di pediatria del territorio milanese in occasione delle feste di. Il comunicato del club.COMUNICATO –supporta gli ospedali e ledi Milano nel corso di tutta la stagione, grazie a varie iniziative, tra cui l’ospitalità allo stadio ed eventi come la Winners Cup, il torneo dove protagonisti sono i ragazzi delle oncologie pediatriche europee. Come da tradizione, in occasione del, il Club, ha dedicato un pensiero speciale airicoverati nei reparti di pediatria degli ospedali del territorio per augurare buone portare dei doni a tutti i piccoli pazienti. Grazie alla collaborazione con Locauto, Official Rent-a-Car del Club, che ha rinnovato il proprio supporto a questa importante iniziativa, nella giornata di mercoledì 4 dicembre, tre delegazioni nerazzurre si sono recate al Policlinico di Milano, all’istituto Nazionale dei Tumori e al Centro Maria Letizia Verga di Monza.