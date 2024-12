Lopinionista.it - I programmi in tv oggi 5 dicembre 2024: film e intrattenimento

Su Rai Uno Don Matteo, su Rai Due Delitti di famiglia, su Canale 5 Endless Love. Guida aiTv della serata del 5Cosa ci propone la programmazione televisiva di giovedì 5? Per permettervi una consultazione più ordinata abbiamo pensato di dividere iin sezioni tematiche. Di seguito il planning con la programmazione serale dei principali canali tv in chiaro e non.Su Rai 4 dalle 21.19 Il segreto di David – The Stepfather. Al suo ritorno a casa dalla scuola militare per ragazzi problematici, il giovane Michael Harding, deve fronteggiare una novità inaspettata: sua madre Susan ha conosciuto, e rapidamente sposato, il suo nuovo compagno David. Il neo marito-patrigno sembra la persona più servizievole del mondo, ma Michael comincia ad indagare sulla sua vera natura, giungendo ad una sconvolgente verità.