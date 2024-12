Ilfoglio.it - Forse siamo veramente alla riforma della giustizia. Ma con 40 anni di ritardo

a questo punto.al punto in cui capita di leggere come niente fosse sul CorriereSera una nota di Massimo Franco dal titolo: “Sefine rimane in piedi solo la”. Comunque vada a finire, è un titolo da mondorovescia – un uomo che morde un cane, un delfino che nuota sui monti, un sole che sorge a occidente. Una cosa sola era certa, infatti: qualunquepoteva rimanere in piedi, salvo quella, tanto che neppure fingevano più di provarci, ammaestrati a forza di scosse elettricheregola del “chi tocca i fili muore”. Il dossierera in grado di disarcionare ministri, silurare governi, impantanare bicamerali. Chiunque aspirasse a mantenersi al potere con un po’ di continuità sapeva che lo scontro con la corporazione togata doveva restare nell’ambitoretorica, degli annunci, dei convegni, delle occasionali rodomontate.