Festa con gli amici di Esine

Il Comune di Civitanova sta organizzando insieme all’Avis Civitanova la cerimonia di accoglienza della delegazione diin occasione del rinnovo del gemellaggio con la città lombarda, un sodalizio che festeggia quest’anno 53 anni. Come tradizione, domani alle 16 il sindaco Fabrizio Ciarapica con la giunta, i consiglieri comunali e a altre autorità, darà il benvenuto nella sala consiliare del municipio aglidinel corso di un ricevimento istituzionale con i rappresentanti di Avis, scuole, Croce Verde e la Banda comunale. La cerimonia si sposta in piazza XX Settembre alle 17, per l’accensione delle luci dell’abete donato dal comune lombardo e lo scambio degli auguri di Natale. Alle 18 sarà celebrata la messa nella chiesa di san Pietro e, a seguire, si svolgerà il concerto dell’Orchestra di Fiati "Insieme per gli altri".